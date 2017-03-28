BiTaksi şoföründen müşteriye darp!

Ülkemizde son yılların en başarılı girişimlerinden biri olarak görülen BiTaksi, bugünlerde bir şoförün yaptıklarıyla sosyal medyada gündem konusu oldu!

Türkiye'de son dönemin en başarılı girişimlerinden biri olarak görülen BiTaksi , bugün sosyal medyanın ana gündemini oluşturdu.

İlk olarak Twitter' da ortaya çıkan daha sonra da Ekşisözlük' e taşınan olay bir hayli ilginç.

Müşterisini takip edip, tuzağa düşüren şoför!

İddialara göre Bitaksi uygulamasını kullanarak taksi çağıran iki sevgili, yolda bir kaza ile karşılaştıı. Kazazedelerden yolu açmalarını isteyen ve onlarla kavga eden taksici, kazazedeler tarafından polise şikayet edildi ve olay sonrasında iki sevgili de taksicinin haksız olduğunu polise belirtti.

Bu olayın ardından BiTaksi' ye durumu anlatan bir mesaj gönderen sevgililer, ilerleyen günlerde yine BiTaksi kullanarak taksi çağırdı. Geçen olaydan sonra müşterilerine bilenen BiTaksi çalışanı, iki sevgilinin bilgilerini kullanarak onları takip ediyor ve tekrar taksi çağırdıklarında direkt kendisi gidiyor. Sevgililer taksiye bindiği gibi onları rehin alan çalışan, durağa götürdüğü iki kişiyi arkadaşlarıyla beraber darp etti.

Bu olayın ardından BiTaksi uygulamasıyla şoförlerin müşterilerinin cep telefonu gibi önemli bilgileri görebiliyor olması tartışılıyor.

BiTaksi açıklama yaptı

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından BiTaksi , resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada ilgili taksicinin sistemden çıkarıldığı ve mağdur yolcuya hukuki süreçte her türlü bilgi, belge ve desteği vereceğini söyledi.