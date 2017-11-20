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Bitcoin'de tarihi rekor!

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Bitcoin'de tarihi rekor!
Geçtiğimiz hafta dip noktayı gören Bitcoin, dün gece 8100 doları aştı. 1 Bitcoin'in değeri sabah 07.00 itibariyle 7.985 dolar oldu.

12 Kasım Pazar günü en dip noktayı gören bitcoin 23 bin 685 TL'ye kadar indi. Ardından 13 Kasım itibariyle yükselişe geçen bitcoin, takvimler 15 Kasım'ı gösterdiğinde 27 bin 732 TL'ye kadar çıktı. Bu sabah ise 1 bitcoin 40 bin 650 bin TL'de kaldı. Ancak Dün akşam saatlerinde bitcoin yeni bir rekor kırarak 8100 doları da aştı.

Bitcoin, haftaya sabah 07.00 itibariyle 7 bin 985 dolardan başladı.

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