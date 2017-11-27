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"Bitcoin'i Elon Musk kurdu"

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"Bitcoin'i Elon Musk kurdu"
2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir çalışan, elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden hareketle Musk’ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etti.

Son dönemin gözdesi Bitcoin, aslında kripto para sistemi olarak adlandırılıyor. Dünyada yatırım aracı olarak henüz yasalarla tam desteklenmeyen ‘blockchain’ para birimi kurucusunun kim olduğu ile ilgili yeniden gündemde. 

Son yıllarda pek çok kişiye mal edilen ancak kim tarafından kurulduğu hala bir gizem olan Bitcoin'in arkasındaki isimhala netlik kazanmış değil. 

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Bitcoin'in arkasındaki isim olabilir. 

2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir çalışan, elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden hareketle Musk’ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etti. 

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