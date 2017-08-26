"Biz balyozdan yatarken Bahçeli ailemize randevu bile vermedi"

Balyoz kumpası mağdurlarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Bahçeli'nin Akşener'e attığı iftiraların inandırıcı olmadığını söyledi.

Balyoz Davası'nda ceza alarak hapis yatan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programında Başak Şengül'ün konuğu oldu.

Canlı yayında Türkiye içindeki siyasi atmosferi değerlendiren Yavuz, AKP ve Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'Yeni Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin Akşener'e attığı iftiraların inandırıcı olmadığını söyleyen emekli Tümgeneral Yavuz, "Bahçeli, biz Balyoz'dan yatarken ailelerimize randevu bile vermedi" dedi.

İşte Ahmet Yavuz'un açıkmaları:

"Sayın Akşener’le ilgili sayın Bahçeli’nin belki biraz daha iktidarın FETÖ’yle bağlantı kurma gayretleri bence çok suni kaçıyor. Çünkü şöyle bir şey var; mesela sayın Bahçeli bizler içerideyken, silahlı kuvvetlere FETÖ tarafından biraz da iktidarın desteğiyle balyoz vurulmuşken bizim eşlerimize randevu vermedi. Dolayısıyla onun yapacağı “bu hareket FETÖ’cüdür” gibi söylemler bana şahsen bir anlam ifade etmiyor. Ben çünkü insanların davranışlarına bakarım."