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"Biz balyozdan yatarken Bahçeli ailemize randevu bile vermedi"

"Biz balyozdan yatarken Bahçeli ailemize randevu bile vermedi"
Balyoz kumpası mağdurlarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Bahçeli'nin Akşener'e attığı iftiraların inandırıcı olmadığını söyledi.
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