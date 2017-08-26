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"Biz balyozdan yatarken Bahçeli ailemize randevu bile vermedi"
"Biz balyozdan yatarken Bahçeli ailemize randevu bile vermedi"
Balyoz kumpası mağdurlarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Bahçeli'nin Akşener'e attığı iftiraların inandırıcı olmadığını söyledi.
26 Ağustos 2017 Cumartesi 10:41
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