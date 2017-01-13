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Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor

Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor
TBBB Başkanı Feyzioğlu, başkanlık rejimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, "Önce milletin , sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır” ifadelerini kullandı.
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