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Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor
Biz başkanlıkla uğraşırken Kıbrıs elden gidiyor
TBBB Başkanı Feyzioğlu, başkanlık rejimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, "Önce milletin , sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır” ifadelerini kullandı.
13 Ocak 2017 Cuma 15:13
Etiketler:
feyzioğlu
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.