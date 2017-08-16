Biz Türkiye'yiz Plaftormu kuruldu

Bursa’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarından bir araya gelen önemli isimler “Biz Türkiye’yiz” hareketini kurduklarını duyurdu.

Bursa Eski Baro Başkanı Ekrem Demiröz, Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP’den belediye başkanlığı yapmış Tahsin Bulut, CHP eski il başkanı Şahin Gençal, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Çınar ve çeşitli partilerde aktif siyaset yapmış birçok vatandaş, düzenledikleri basın toplantısı ise “Farklıyız, Birlikteyiz Biz Türkiye’yiz Girişimini” başlattıklarını duyurdu.

Bursa Kültür Park’ta bir araya gelen grup, toplumda giderek artan kutuplaşma ikliminden dolayı böyle bir platformu kurduklarını açıkladı.

Grup adına açıklama yapan Tahsin Bulut “Bizler muhafazakâr, milliyetçi, liberal, sosyal demokrat görüşlere sahip kişiler olarak bir arada yaşama kültürümüze katkı sağlayacak bu girişimi başlatmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye haritası üzerine “Farklıyız, birlikteyiz biz TÜRKİYE’yiz!” sloganıyla yola çıkan platform önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de giderek artan kutuplaşma diline ve ayrışmaya karşı olduklarını vurgulayan platformun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bugün burada, Bursa’da yaşayan bir grup yurttaş olarak karşınızdayız. Sizlerin de dikkatini çekeceği gibi, bu grubun içerisinde farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden temsilciler var.

Bizler farklılıklarımızın bilinciyle bir araya geldik ve sizlerin karşısına çıkmaya karar verdik. Ve yine sizlerin aracılığıyla Bursa’mıza ve güzel ülkemize bir mesaj vermek istiyoruz.

NEDEN BURADAYIZ

Bizler neden bir araya geldik ve neden karşınızdayız?

Ülkesini seven, geleceğine ilişkin endişeler taşıyan bu ülkenin yurttaşları olarak, son yıllarda siyasi süreçlerde yaşanan derin kutuplaşmalar, parçalanmalar ve ayrışmalar nedeniyle, toplumsal yapımızda oluşan kopuşlardan büyük kaygı duyuyoruz.

Toplumsal dokumuzda her geçen gün kök salan ‘güvensizlik ve aşırı kutuplaşmanın, mahallelere, sokaklara, işyerlerine ve hatta aile içlerine kadar sirayet etmesi, derin kaygımızın temelini oluşturuyor.

Bizler; muhafazakâr, milliyetçi, liberal, sosyal demokrat ve sosyalist gibi farklı siyasi kimliklere sahip yurttaşlar olarak, tüm bu gergin ve ayrıştırıcı siyasal iklime rağmen, bir arada yaşama kültürüne sahip olduğumuzu ve farklılıklarımızın ayrışma değil birer zenginlik kaynağı olduğunu, tüm Türkiye’ye göstermek için bir aradayız.

Bugün, bu beceriyi ortaya koymaya, bir arada huzur içinde yaşama kültürünü benimsemeye, ortak vatanımızda ortak paydamızı büyütmeye, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

Biz, farklı siyasal düşüncelerin, farklı inançların, farklı kültürlerin ve farklı yaşam biçimlerinin mensupları olarak, hem günümüz toplumsal, siyasal ve kültürel iklimini esenliğe kavuşturacak bir anlayışın fitilini ateşlemek, hem de gelecek kuşaklara örnek teşkil edecek bir ortaklaşmayı başarmak için, bir araya gelmiş bulunuyoruz.

TÜM TÜRKİYE’YE YAYMAK İSTİYORUZ

Arzumuz, Bursa’dan başlatmakta olduğumuz bu girişimin, Türkiye geneline yayılmasını sağlamak ve ayrışmanın değil, bir arada yaşama kültürünün bizzat yurttaşlar eliyle sağlanabileceğini, tüm Türkiye’ye göstermektir.

Farklılıklarımızı birbirimize dayatan değil, onları fark eden ve onlar üzerinden bir uzlaşma kültürü geliştirebilen bir toplum olma mücadelesini vermeliyiz. Farklılıklardan çatışma üretme yerine, onlardan doğan zenginliği, toplumsal bir sinerjiye dönüştürme başarısını sergileyebilmeliyiz.

Farklı kimliklerimizle bir araya gelen yurttaşlar olarak hiçbir siyasi hareketi desteklemek ya da karşısında olmak gibi bir misyonumuz yok ve olamaz.

Bizler ayrışma, kutuplaşma ve giderek çatışma ortamına evrilecek bir toplumsal yapının, ülkemizin hiçbir sorununu çözmediğine ve çözmeyeceğine ilişkin yeterli tarih bilincine ve farkındalığa sahip yurttaşlarız. Ve bugün burada bir araya gelerek, buna izin vermek istemediğimizi ve bu kudrete sahip olduğumuzu tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz.

DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Aynı toprakların ve aynı tarihin bir parçası olarak geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bir arada yaşayacağız. Bizler tüm siyasi tartışmaların ayrışma ve çatışma kültürüne dönüşmeden, yaşadığımız tüm sorunların demokrasi ve hoşgörü kültürü içerisinde çözülmesini istiyoruz. Bunu sağlamak ve bu kültürü ayakta tutmak için farklılıklarımızla bir araya gelmeye ve bu kültürü her türlü zorluğa rağmen ayakta tutmaya kararlıyız.

İstediğimiz şey huzurdur, barıştır, demokrasidir, herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye’dir. Amacımız bunun mümkün olabileceğini göstermek ve suya düşen bir taş parçası olabilmektir.

Bu girişim, birlikte kardeşçe yaşama iradesinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu nedenle girişimimizin adını, ‘Farklıyız, Birlikteyiz, Biz TÜRKİYE’yiz’ olarak belirledik.

Bizler, her ne sebeple olursa olsun çocuklarımıza ve torunlarımıza kavga eden bir ülke bırakmak istemiyoruz. Bugün burada olduğu gibi bundan sonra da bu hedef için bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Bunun Türkiye’mize örnek oluşturması dileklerimizle, ‘Farklıyız, Birlikteyiz, Biz TÜRKİYE’yiz’ diyor ve siz değerli basın mensuplarımıza katılımlarınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.”

‘Farklıyız, Birlikteyiz, Biz TÜRKİYE’yiz’

GİRİŞİMİ…