Bize her gün bayram!..

Köroğlu'nun tarihe geçen "Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu" sözü her geçen gün doğrulanıyor. İnternet teknolojisinde bu tüfek ve mertlik meselesi çokça suistimal ediliyor. Son günlerdeki suistimalcilerin başında asker kaçakları geliyor. Öylesine organize olmuşlar ki günde 70-80 ayrı isimde "bedelli askerlik" konusunda sürekli e-posta atıp, konuyu gündeme getirmemizi istiyorlar. Sadece bana değil eminim ki tüm yazarları aynı yöntem ile etkileyerek bedelli askerlik ile vatan görevinden sıyrılmak peşindeler. Yok öyle yağma!.. Askerlik bu vatanda yaşamanın bedellerinden birisidir... Ve mutlaka ayrım yapmaksızın her Türk çocuğu askerliğini hakkını vererek yapmalıdır. Sonuç olarak e-posta yağmuruna tutanları uyarıyorum. Bizden size ekmek çıkmaz! Siz en iyisi yandaşlara yönelin. Zaten onların da çoğu ya kaçak, ya çürük ya da bedellidir...

***

Irak'ın kuzeyindeki aşiret reisleri zıvanadan çıktı. Oysa 20-25 yıl önc bırakınız valiyi, paşayı, ancak bir başçavuş ile muhatap olabilir, çuvallarla un talep edebilirlerdi. Açılım-saçılım sürecinde memleketin Başbakanı ile kolkola girince şımardılar. Dahası AKP'nin kongresinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı ile karşılanınca ciddiye alıp ortak olduklarını falan zannettiler. Kirli ilişkiler, kara para aklama derken semirdikçe şiştiler. Bağımsızlık referandumu peşine düştüler. Seçim meydanlarında, televizyon ekranlarında: "Ey AB'ee" diye haykıran zat-ı muhteremlerden çıt yok. "Ey Barzani kendine gel. Raconu ben keserim!" demelerini bekliyoruz. Ne de olsa "Müzik notası değil!" Bu arada çapulcular peşmergeye terfi etti ya... Peşmergenin görev yaptığı her yerde Barzanistan için referandum yapılacağını ilan ettiler. Bin yıllık Türkmen kenti Tuzhurmatu'yu da bu sınırların içine dahil etmişler. Dışişleri'nin pek muhterem (!) yetkilileri "Hadi lan oradan, İŞİD Musul'a girdiğinde tek mermi atmadan kaçan peşmerge Kerkük'e çöreklendi. Telafer'de DEAŞ oluk oluk kan akıtırken pek şanlı (!) peşmerge uzaktan kıs kıs gülerek seyretti. Şimdi kalkmış Tuzhurmatu'ya göz dikmiş öyle mi? Aklınızı başınıza devşirin. Aksi halde bir gece ansızın gelebiliriz!" diyecek bir sözcü arıyoruz!

Gören var mı?

**

Gelelim Suriye taraflarına... Kalbura dönen Suriye sınırında her bayram alışılagelmiş bayram haberleri yayınlanıyor. Sadece Kilis'ten 55 bin, Cilvegözü kapısından 30 bin Suriyeli mülteci bayram tatili için bir birlerini eze eze ülkelerine döndüler. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında gidenlerden sadece 7 bini geri dönmemişti. Bakalım bu bayramda ne kadarı tatil (!) sonrası beleş hayata geri dönecek... Kendi ülkesinde can güvenliği olmadığı için Türkiye'ye sığınanlar bayram tatilinden dolayı serbestçe dönebiliyorsa neden memleketimizde kalmayı sürdürür? Vatanlarına niçin dönmez? Beleş hayat... Oh ne rahat... Anlayamadığımız konulardan biri de 15 yıldır ülkeyi dilediği gibi yönetenlerin her fırsatta Suriyeli mülteciler için bu güne kadar 30 milyar dolar harcadığını öğüne öğüne anlatması... Vergisini peşin peşin aldığınız memurun-işçinin maaşına yüzde 3,5 zammı bağ bağışlarmış gibi verenler, Suriyelilere harcananı babasının cebinden mi karşılıyor?

Bayram günü şeker tadında lay lay lom türü yazmak var iken kafaları karıştırmanın anlamı yok. Kabul... Ama bize her gün bayram!..