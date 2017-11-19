Bize kafayı takmışlar

Norveç'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut reisi R. T. Erdoğan'ı, hedefe koymalarının ertesinde, dün, Avrupa Birliği, 2018 bütçesinde "Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidilmesi" kararı alındı. Sebep olarak da "Türkiye'deki siyasi gelişmeler" gösterildi.

Arkasından daha neler gelecek neler...

Düşünsenize NATO üyesi Türkiye'ye karşı, PKK'nın elindeki Afrin'e, Türkiye'den bir müdahale olursa PKK'yı koruyacağını açıklıyor Amerika!

Yuh be! Terör örgütü, Türkiye karşısında kıymette!

Batı'nın bizi anlamasını beklememeliyiz ve Batı'yı hep ihtiyatla karşılamalıyız. Batılıların şuuraltlarında bir "Şark Meselesi"nin her an patlatılmaya hazır yanardağ olduğunu bilmeliyiz.

Size bir yazının başını ve sonunu vereceğim. Sonra açıklamalarım olacak:

"Türkiye'ye karşı 19. yüzyıl Batı parçalama politikası aynen de­vam etmektedir. 19. yüzyılda Osmanlı devletini parçalama sü­reci şöyle işlemekte idi: Yunan, Sırp, Bulgarlar kendi milli devletleri için içeride ve dışarıda ihtilal faaliyetlerinde Batı devletlerinden himaye, teşvik ve fiili müdahale sağlarlardı. Rumeli'de halk kışkırtılır, komiteci baskınlarıyla ayaklanmaya sürüklenirdi. Türk halkı kendini savunma zorunda kalır, devlet müdahale eder, kanlı kırgınlar olurdu. Bu tam da Batı'nın istediği bir şeydi. (...)

"Türkiye'de bir etnik çatışma çıkması ve Batı kontrolünde Birleşmiş Milletler'in, dünya barışı için bunu bir tehdit sayarak müdahalesi gerçek amaçlarıdır. Böylece dava tamamıyla elimizden alınıp ABD ve AB'nin istekleri doğrultusunda bir seyir alır, dava tamamıyla Türkiye'nin kontrolünden çıkar. Bugün Rusya dâhil büyük devletler, Türkiye üzerinde sözde dünya barışı adına baskı yapmakta, fakat Türkiye'nin sorunu çözmesi için gerçekten yardımda bulunmamaktadırlar. Bir tarihçi sıfatıyla benim gözlemim, Batı, Türkiye'ye karşı, 19. yüzyılda Osmanlı'ya uyguladığı politikayı sürdürmektedir..."

Yukarıdaki metin bir mektup... Prof. Dr. Halil İnalcık, Taha Akyol'a göndermiş, Taha Bey de, o zaman Milliyet'teki köşesinde, 2 Kasım 2007'de yayınlamıştı.

Halil İnalcık'ın bu değerlendirmesinden, Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin, daha önce bahsettiğim "Şark Meselesi" başlıklı makalesi vesilesiyle haberdar oldum. Prof. Dr. Beydilli, bu mektubu makalesinin başına almıştı.

Batı, Sevr'i muhakkak uygulamak istiyor. Türkiye'yi Türklere yar etmemek! Mesele budur.

Ben sizi başka bir makaleyi hatırlatacağım. Başlığı "Garp Nazarında Şark Meselesi". Yazarı, "Safes" imzasını kullanmış. Makalenin Türk Yurdu dergisinde çıktı. Çıktığı tarih anlamlı... Birinci Dünya Savaşı'nın içindeyiz... 1916'nın sonu.

Safes'in, makalesinin sonunda söyledikleri bugün aynen varid:

"Avrupa devletlerinin ve Avrupalı kavimlerin Osmanlı ülkesini ve bütün Şark-ı karîbi [Yakın Şark'ı], türlü usûl ve vasıtalarla zapt ve istilâ etmeye ve Hristiyan olmayan şarklıları mahv ve ifna eyle­meye uğraşmaları, diplomatlar lehçesinde 'Şark Mesele­si' nâmını almıştır."

Safes imzasını atanın kim olduğu bilmiyorum. Belki Prof. Dr. Ali Birinci Hocamız biliyordur! Makaleyi internette, bu yazının altında okuyacaksınız.