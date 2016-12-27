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"Bizi Atatürk kurtarmadı"

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"Bizi Atatürk kurtarmadı"
Rize'de Atatürk heykelinin sökülmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'tan ilginç bir çıkış geldi.

OdaTV'nin haberine göre kensine Atatürk'ün Rize ile ilgili bir sözünü hatırlatan takipçisine yanıt veren Reşat Kasap, "2 Mart 1918 RİZE'NİN KURTULUŞU. ATATÜRK henüz Samsuna çıkmamıştı. Önce öğrenin." diye yazdı.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılacak yenileme bahane gösterilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Rize’deki meydandan sökülerek valilik önündeki tören alanına taşınmıştı. Ardından sosyal medyada heykelin söküldüğü alanda bir belediye çalışanının verdiği zafer pozları ortaya çıkmıştı.

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RİZE NASIL KURTULDU?

Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması amacıyla İngiltere ve Fransa, yaptıkları Petrograt Protokolü ile Erzurum, Van ve Bitlis dışında Trabzon’a kadar Doğu Karadeniz kıyılarının Rusya’ya bırakılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Bu antlaşma doğrultusunda Ruslar ordularıyla hem karadan hem de denizden Karadeniz kıyılarına doğru yola çıktılar. Fazla zorlukla karşılaşmayan Ruslar 6 Mart 1916 tarihinde Rize’yi işgal etti.

17 Ekim 1917 tarihinde Lenin ve arkadaşları Rusya'da Çarlık dönemini yıkıp yeni bir düzen kurunca, aldıkları kararlarla işgal ettikleri devletlerden geri çekilmeye başladılar. 1916 yılında işgal ettikleri Doğu Karadeniz Bölgesini 1918 yılında terk ettiler. Ve Doğu Karadeniz Bölgesi işgalden kurtulmuş oldu. Rize’den çekildikleri tarih olan 02 Mart tarihi de kentin kurtuluşu olarak kutlanıyor.

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