BM binası önünde Hocalı protestosu

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan Türkler, Hocalı’da soykırımı yapan Ermenistan’ı “Hocalı için adalet” sloganıyla protesto etti.

Hocalı Katliamı, 25. Yılında New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde protesto edildi. Katliamın kurbanları, BM karşısındaki Dag Hammorskjold Parkı’nda düzenlenen protesto gösterisiyle anıldı. Azerbaycan ve Türk vatandaşları, ellerinde taşıdıkları Azerbaycan ve Türk bayrakları ve “Hocalı için adalet”, “Hocalı Katliamı asla unutulmayacak”, “Sarkisyan savaş suçlusu” yazılı pankartlarla Ermenistan’ı kınadı. Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe bu facianın acısının daha da arttığını belirterek yerine getirilmeyen belki de peşine düşülmeyen adaletin hala yerini bulmadığını söyledi. Yerdelenli, “1992 de yapılan bu vahşet hiçbir makul insan dimağının almayacağı ölçüdedir” dedi. Hocalı vahşetinin planlı bir şekilde uygulandığını ifade eden Yerdelenli, Dağlık Karabağ’ın en stratejik konumunda olan Hocalı kasabasının Azerbaycanlılarla süregelen savaşın emsalsiz gözdağı olarak sunulduğunu ve sonrasında ise işgallerin kolaylaştırıldığını belirtti. Yerdelenli, “Her ne kadar BM Güvenlik Konseyinin, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan ve Ermenistan’ı işgalci olarak kabul eden dört ayrı kararı olsa da bunun uygulanılırlığı olmadıktan sonra bir mana ifade etmez. Bizler buna rağmen STK olarak geçtiğimiz yıllarda BM Genel Sekreteri ve dönem başkanlarına Hocalı Katliamı’nın soykırım olarak kabul edilmesi yönünde mektuplar sunduk. Zira ortaya konan cinayetler BM’nin soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin maddesiyle bire bir örtüşmektedir” diye konuştu. Hocalı Katliamı’nı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Yerdelenli, adaletin bu olayın dünya gündeminde devamlı tutulmasıyla yerine geleceğini sözlerine ekledi. Hocalı Katliamı’nın 25. yılı dolayısıyla Washington’daki Ermenistan Büyükelçiliğinin önünde de protesto gösterisi gerçekleştirildi. Protesto gösterisinde, “Hepimiz Hocalı’yız, Hepimiz Karabağ’ız” ve “Hocalı katliamının kurbanlarını unutmayacağız” yazan pankartlar eşliğinde Azerbaycan bayrağı taşındı.