Bugünkü YENİÇAĞ »

BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!

»
BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.

Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in katıldığı BM himayesindeki görüşmeler pazartesi günü başlamıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!Kaset iddialarına Trump'dan açıklamaKaset iddialarına Trump'dan açıklamaKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izlediMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izlediBağcılar metrosunda Reina katliamcısı alarmıBağcılar metrosunda Reina katliamcısı alarmıMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısıKadıköy’de kedi evi cinayetiKadıköy’de kedi evi cinayeti'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltıŞehre inen kurt köpeğe böyle saldırdıŞehre inen kurt köpeğe böyle saldırdı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti