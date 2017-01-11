BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.

Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in katıldığı BM himayesindeki görüşmeler pazartesi günü başlamıştı.