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BM, Suriye için harekete geçti

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BM, Suriye için harekete geçti
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun dün akşam yapılan toplantısında Suriye’de olası savaş suçlarını araştırmak üzere özel bir grup kurulması önerisi kabul edildi.

Kurulacak özel grup Suriye’de iddia edilen savaş suçları ile insan hakları ihlalleri konusunda kanıt toplayarak bunları değerlendirecek. Özel grup şimdiye kadar Suriye krizinde bir çok raporu hazırlayan BM Araştırma Komisyonu ile işbirliği içinde çalışacak.

Genel Kurul’daki önerinin oylanması öncesinde İran ve Rusya öneri aleyhinde görüş belirtti. Yapılan oylamada 105 ülke öneri lehinde, 15 ülke aleyhte oy kullanırken 52 ülke de çekimser kaldı.

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