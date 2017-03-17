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BM'de sürpriz istifa

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BM'de sürpriz istifa
BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, İsrail'i ırkçılıkla suçlayan bir raporu geri çekmesini istemesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.

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