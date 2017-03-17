BM'de sürpriz istifa

BM'de sürpriz istifaMerkel: Erdoğan'ın sözleri absürtVatikan'dan Avrupa'ya 'Türkiye' tepkisiNeçirvan Barzani'den PKK'ya teşekkürErşat Salihi'den 'Kürdistan' paçavrasına çok sert çıkış!ABD Dışişleri Bakanı: 'Stratejik sabrımız' tükendiBatan gemide 3 cansız bedene ulaşıldı!Suriye: 'İsrail jetlerini vurduk'Bir diplomatik kriz de Bulgaristan'laTrump'ın o iddiası elinde patladı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.