BM'de sürpriz istifa

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, BM Genel Sekreteri'nin, İsrail'i ırkçılıkla suçlayan bir raporu geri çekmesini istemesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.

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