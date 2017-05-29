BMW fabrikalarında üretim durdu

Yedek parçaların ulaşmamasından dolayı BMW fabrikalarında üretim sıkıntısı yaşanıyor. Firma Almanya ve Çin'deki fabrikalarında üretimi durdurdu.

Bloomberg’in haberine göre şirket Almanya’dan Çin’e, Çin’den Güney Afrika’ya kadar pek çok üretim tesisinde faaliyetleri durdurdu.

BMW basın sözcüsü Michael Rebstock’un yaptığı açıklamaya göre firmanın Leipzig fabrikasında yedek parça sıkıntısından dolayı cuma gününden bu yana üretim yapılamazken Münih fabrikası da İtalyan bir yedek parça üreticisinin teslimat yapmamasından dolayı faaliyete başlayamıyor.

‘UZMANLARIMIZ KONUYU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR’

Çin’deki Shenyang fabrikasında da üretim dururken konuyla ilgili açıklama yapan BMW sözcüsü Rebstock şunları söyledi: Üretimin ne zaman başlayabileceğini söyleyemiyorum. Uzmanlarımız konuyu çözmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.