Böbrek taşını hareket ederek kırın

Böbrek taşı şikâyetlerinden mustarip olanlar, genellikle yakın çevrelerinden duydukları tavsiyelere kulak kabartır.

Balık gözü ile limon suyu karışımı veya kestane kabuğu suyu içmek gibi sıvıları tüketmek ne yazık ki böbrek taşını düşürmez. Bilimsel dayanağı olmayan bu tarz yöntemler yerine alanında uzman bir hekimin kontrolünde böbrek taşı sorunu kolayca tedavi edilebilir. Böbrek taşı rahatsızlığına çare arayanlar; şifalı sulardan bazı ‘sihirli’ karışımlara varıncaya kadar, yalanyanlış birçok alternatif tedavi yöntemine başvurabiliyor.

Hatta modern tıbbın mümkün kıldığı tüm tedavi yöntemlerini göz ardı edip, böbrek taşının kendiliğinden düşmesini bekleyen hastalar bile var. Ancak bu tip durumlarda teknolojinin imkânlarından yararlanmak ve böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçeneğini değerlendirmek en geçerli yöntem olarak ortaya çıkıyor.

Medical Park Fatih Hastanesi’nden Op. Dr. Aytan Kar, böbrek taşı tedavisine yönelik yaklaşımları ve hastalığın ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde anlatıyor: Böbrek taşları en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından biri. Erkeklerin yüzde 10’u ve kadınların yüzde 3’ü hayatlarının bir döneminde böbrek taşı sorunu ile yüzleşiyor. Bunların birçoğunda da, tekrartaş gelişimi ihtimali yüksek olduğu için hastalık tekrarlayıcı bir hâl alabilir. Böbrek taşı sıcak iklime sahip ve su içme alışkanlıklarının kötü olduğu Ortadoğu ülkelerinde, Hindistan'da ve maalesef ülkemizde çok yüksek oranlarda görülüyor.

Bu konuda yapılmış güncel çalışmalara göre ülkemizde her 100 insanın 13'ünde böbrek taşı oluşuyor. Birinci derecede akrabasında böbrek taşı olanlarda böbrek taşı riski fazladır. Genetik yatkınlıktan sonra böbrek taşı oluşumunda en önemli neden beslenme alışkanlığıdır. Az su içenlerin bu rahatsızlığa yakalanma riski daha fazladır. Ayrıca böbrekteki idrar çıkış deliğinin doğuştan dar olması gibi yapısal durumlar, idrar akımında duraksamalara yol açabileceği için çökelmelere ve taş oluşumuna neden olabilir.

Bunlara ek olarak ailevi, yani genetik kalıtımla idrar bileşenlerinde doğuştan anormallikler olabilmekte ve bu durum da taş oluşum ihtimalini arttırmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları, börekler ve üreterlerin sahip olduğu anatomik bozukluklar böbrek taşlarına neden olabilir. Kronik ishal ya da kronik kabızlık gibi bağırsak hastalıklarına sahip kişilerde böbrek taşı görülme oranı daha fazladır.

Bazı kanser hastalıkları da böbrek taşına neden olabilir. Böbrek taşları en çok 30'lu yaşlarda ortaya çıkar ve erkeklerde kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla görülür.