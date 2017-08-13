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Bodrum yine sallandı

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Bodrum yine sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.16 da merkez üssü Milas Beyciler olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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