Bodrum'da 24 saatte 490 deprem

Muğla’nın Bodrum İlçesi dün saat 10.42’de meydana gelen depremin ardından 24 saat içinde 490 kez daha sallandı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi dün saat 10.42’de Richter ölçeğine göre 5.1’lik sarsıntı korkuya neden olurken, devam eden depremlerle ilçe 24 saat içinde 490 kez sallandı. Kentte son olarak bugün saat 12.25’te, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem, kentte hafif hissedildi. Bodrum, 21 Temmuz’da da 6.5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı