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Bodrum'da bir deprem daha

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Bodrum'da bir deprem daha
Bodrum'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bodrum'daki depremin büyüklüğü 5.1

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