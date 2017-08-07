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Bodrum'da deprem

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Bodrum'da deprem
Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde saat 21.25’te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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