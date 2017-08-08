Bodrum'da depremden sonra korkutan görüntü

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde bu sabah meydana gelen deprem sırasında Yalıçiftlik Halk Plajı’nda meydana gelen 1 metre derinliğe ve yaklaşık 5 metre genişlikteki çukur görenleri şaşırttı.

Olayı görüntüleyen belediye restoranında garson 21 yaşındaki Cengiz Topan, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Hemen ardından önümdeki plajda kumsal çökmeye başladı. Cep telefonumla çöken yeri kaydettim. Daha önceki depremde de 30 metre ileride bir göçük oluşmuştu.



"DENİZ İÇİNDE DE ÇUKUR OLUŞTUĞUNU SÖYLÜYORLAR"



Buranın zemini kumsal ve deniz seviyesinde olduğu için sanıyorum bu göçükler oluştu. Denize girenler denizin içinde de çukurların oluştuğunu söylüyor. Sabah olması nedeniyle fazla insanın plajda bulunmaması şans" dedi.