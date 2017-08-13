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Bodrum'da üst üste deprem!

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Bodrum'da üst üste deprem!
Muğla'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 14.16'da, 4.8 ve 15.28'de 4.2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçeleri başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezleri bugün öğleden sonra Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Milas'ın, Bodrum sınırındaki Beyciler Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.16’da meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerde de hissedildi.

Yüzeyde meydana geldiği için Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.

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