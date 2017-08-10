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Boğaz gemi geçişlerine açıldı

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Boğaz gemi geçişlerine açıldı
Gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda geçişler yeniden başladı.

İstanbul Boğazı'nın, 15 Temmuz'da Beşiktaş Arnavutköy'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde gemi geçişlerine kapatılmıştı. 

Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarında sonuç elde edilemezken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı. 

Alınan bilgiye göre, akıntıya kapılarak kaybolan Yıldırım'ı arama çalışmaları, Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca, denizaltı ROV cihazı destekli ve dalgıç ekibiyle gerçekleştirildi. Arama kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattı içerisinde olması nedeniyle, faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için 10.00-18.00 saatleri arasında boğazın gemi trafiğine kapatılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

İstanbul Liman Başkanlığı, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, Arnavutköy vapur iskelesi yakınlarında 15 Temmuz'da serinlemek için denize girmiş ve akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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