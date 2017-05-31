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Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

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Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Türk Akımı projesinde çalışacak olan "Pioneering Spirit" in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Rusya’dan Türkiye’ ye direk doğal gaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi “Pioneering Spirit” İstanbul Boğazı’na girdi. Dev gemi Karadeniz’e doğru ilerliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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