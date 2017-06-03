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Boğaz'da sis etkili oldu

Boğaz'da sis etkili oldu 1
Boğaz çevresinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bölümleri sisle kaplandı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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