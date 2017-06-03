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Boğaz'da sis etkili oldu
Boğaz çevresinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bölümleri sisle kaplandı.
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04 Mayıs 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 02 03 2017
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