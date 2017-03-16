Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, CHP'li Böke'nin toplantısını iptal etti

CHP Sözcüsü Böke’nin Boğaziçi Liderler Zirvesi’nde yapacağı konuşma, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edildi. Rektörlük, ilan edilmiş programdan Böke’nin konuşmasını çıkararak konuşmasına izin vermedi.

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün 18-19 Mart tarihlerinde düzenlediği Boğaziçi Yönetim ve Liderlik Zirvesi’nin 2. gününde, pazar günü, saat 16.20 - 17.00 saatinde "Yeni Ekonomide Liderlik" konusunda bir konuşma yapacaktı.

Konuşma tarihi ve saati belirlendikten sonra, toplantıya üç gün kala, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Böke’nin konuşmasının programdan çıkarılmasını istedi. Konuşmasının Rektörlük tarafından iptal edildiği Böke’ye önceki gün bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde en çok oyu Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun almasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğantarafından atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, engelleme gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Akademi kulislerinde rektörün, “referandum sürecinde hayır tezinin dile getirilmesinden dolayı duyduğu çekince nedeniyle” Böke’nin konuşmasını engellediği ifade ediliyor. Öte yandan Rektör’ün iptalle ilgili olarak “OHAL nedeniyle siyasi kimliklere izin veremem” dediği de ileri sürüldü.

Öte yandan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Bilgi Üniversitesi'ndeki etkinliğe dair attığı tweette buluşmanın engellendiğini, üniversite rektörünün kendisini arayıp "Çok baskı altındayım, özür dilerim" dediğini yazdı.