Böhmermann'ın şiiriyle ilgili karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı şiirle kendisine hakaret eden Alman komedyen Jan Böhmermann’a açtığı dava sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatı Michael-Hubertus von Sprengerin medeni hukuk çerçevesinde şiirin tamamen yasaklanması amacıyla açtığı davayı görüşen Hamburg Eyalet Mahkemesi, onur kırıcı olduğu gerekçesiyle, daha önce şiirin bazı bölümlerine getirilen yayın yasağının devamından yana karar verdi.

Şiirin "cinsellik içeren" ve "onur kırıcı" bölümlerinin tekrarlanması ysaklandı. Geri kalan bölümleri ise serbest. Mahkeme geçen yıl mayıs ayında verdiği kararla şiirin bazı bölümlerini onur kırıcı olarak nitelemiş ve tekrarlanmasına sınırlama getirmişti.

Tarafların Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde temyize başvurma hakları bulunuyor. Gerek Böhmermannın avukatı Christian Schertz, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger, müvekkilleri açısından olumlu bir karar çıkmaması durumunda, davayı Anayasa Mahkemesine kadar götüreceklerini açıklamıştı.

Ceza davası takipsizlikle sonuçlanmıştıAlman komedyen Böhmermann, geçtiğimiz mart sonunda kamu kanalı ARDde yayımlanan Neo Magazin Royal adlı programda okuduğu şiirle Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef almıştı.

Şiir, Almanya ile Türkiye arasında mizah krizine neden olmuştu. Böhmermann hakkında Türkiyenin isteği üzerine Alman ceza kanunun 103.maddesi gereğince Yabancı devlet adamlarına hakaret, ayrıca Cumhurbaşkanının 185.maddeden açtığı kişisel ceza davası üzerine Mainz Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, daha sonra takipsizlik kararı verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğanın avukatının yaptığı itiraz da reddedilmişti.Alman hükumeti, Şah Yasası olarak bilinen yabancı devlet adamlarına hakareti düzenleyen 103.maddenin 1 Ocak 2018den itibaren kaldırılmasını öngören düzenlemeyi 25 Ocakta onaylamıştı.