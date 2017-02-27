Böke: "Danışıklı dövüşe karnımız tok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, Hürriyet Gazetesinin “Karargah rahatsız” başlıklı haberine işaret ederek, hükümetin yeni bir mağdurluk arayışında olduğunu ifade etti. Böke, “Danışıklı dövüşlere karnımız tok” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantının ardından MYK’nın gündemine ilişkin basına açıklamalarda bulunan Böke, Başbakan Binali Yıldırım’ın anayasa değişikliğiyle ilgili, “Tek adam, başka ne olacak” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

“BAŞBAKAN ‘TEK ADAMI’ İTİRAF ETTİ”

Başbakan Yıldırım’ın bu açıklamasıyla çok açık bir itirafta bulunduğunu ifade eden Böke, “Getirilmek istenenin bir tek adam rejimi olduğunu biz zaten biliyorduk, millet de zaten biliyordu. Biz, ‘tek adam olacak, Meclis feshedilecek, yargı bağımsızlığı olmayacak’ dediğimizde itiraz ediyorlardı. Şimdi Başbakanın telaş kaynaklı bu itirafıyla bu konu da tamamen kapanmış oldu. Tek adam rejiminin getirildiği, AKP’nin kendisi tarafından da itiraf edilmiş oldu” dedi.

“DANIŞIKLI DÖVÜŞE KARNIMIZ TOK”

Hürriyet Gazetesinin “Karargah rahatsız” başlıklı haberine işaret eden Böke, hükümetin yeni bir mağdurluk arayışında olduğunu öne sürdü. Böke, “Boşuna çabalamasınlar, milletin de bizim de artık bu danışıklı dövüşlere karnımız tok. Eğer demokratik rejimin sınırları dışına çıkan tek bir kişi bile varsa, tek bir kurum bile varsa, yine, eskiden olduğu gibi kandırılmayın hemen hesabını sorun. Eğer yoksa da kuru gürültüyü bırakın. Türkiye’nin yapılacak çok işi var. Siyasi istismar ve karşı tarafı terörize etmeye kalkan hamaset gerçekleri örtemeyecek bu sefer” dedi.

“BAHÇELİ’NİN KENDİ SEÇMENİNE ANLATACAĞI BİR ŞEY OLABİLİR”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Böke, Barzani’nin ziyareti sırasında, Atatürk Havalimanı’nda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının göndere çekilmesiyle ilgili, “Bunun değerlendirmesini halka bırakmak gerekiyor ama her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli’nin belki de kendi seçmenine anlatacağı bir şey olabilir. Henüz bir şey duymadık kendisinden” dedi.