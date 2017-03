Böke, "Türkiye'yi bölmeye hakkınız yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, “İnsanları kendi siyasi hırsınız, çıkarlarınız için terörist ilan etmeye, Türkiye’yi böyle bölmeye hiçbirinizin hakkı yok” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “15 Temmuz gecesi F-16’larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı’nın sözleri için “karanlık ve kışkırtıcı” diyen Böke, şunları kaydetti:

“80 MİLYONUN KARDEŞLİĞİNE ATILMIŞ BOMBA”

“Bu ifadenin kendisi açıkça bölücülüktür. Bu ifadenin kullanılması Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu sözler, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, 80 milyonun kardeşliğine atılmış bombadır. Bu sözlerin devleti temsil etmesi gereken birinin ağzından çıkması ise tarihe geçecek bir hatadır.

Benzer sözleri daha önce de duymuştuk. 2010 referandumundan sonra, o referandumda ‘hayır diyenler darbecidir’ denmişti. Oysa sonradan gördük ki o referandumda ‘evet’ diyenler hepimizin tepesine bomba yağdırdılar, bir darbe girişiminde bulundular.

Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında birilerine ‘darbeci’ denmişti. Sonradan ortaya çıktı ki o davalarda FETÖ tarafından Türkiye’nin vatansever subayları tasfiye edilmiş ve 15 Temmuz’da milletin üzerine bomba yağdıracak bir ordu yapısı kurulmuştu. Biz bu hikayeyi daha önce de dinledik. 15 Temmuz’da Meclis’in, bu milletin üzerine bomba yağdıranlar bugün Türkiye’nin hayrında birleşen milyonlar değildir. Bizzat bugün ‘hayır’ diyenleri darbecilikle suçlayanların bilerek, isteyerek aracı olarak devlete ve orduya yerleştirdikleri hainlerdir.”

“BUGÜN ‘HAYIR’ DİYENLER…”

Böke, bugün “hayır” diyenlerin kimler olduğunu ise şöyle ifade etti:

“Bugün ‘hayır’ diyenler, siz FETÖ tarafından kandırılırken, devleti ele geçirmek için bu terör örgütüne devleti teslim ederken ‘sakın yapmayın’ diye sizi ısrarla uyaranlardır.

Bugün ‘hayır’ diyenler, sizin FETÖ ile el ele kumpas davalarıyla hapsettiğiniz vatansever askerler ve aydınlar.

Bugün ‘hayır’ diyenler, siz bir başka terör örgütüyle ‘al gülüm, ver gülüm’ müzakere yaparken, şehirlerin bomba yığınağına dönüşmesine göz yumarken, buna ‘yapmayın’ diyenler.

Bugün ‘hayır’ diyenler, evladını Türkiye’de PKK’ya, Suriye çöllerinde IŞİD’e şehit veren anneler, şehit anneleri.

Bugün ‘hayır’ diyenler, rant düzeniyle işletmekte ısrar ettiğiniz madenlerde, can güvenliği olmayan, ölüme terk ettiğiniz madenciler ve onların aileleri.

Bugün ‘hayır’ diyenler, söz verdiğiniz halde asla kadro vermediğiniz ve vermeyeceğinizi bildiğimiz taşeron işçiler.

Bugün ‘hayır’ diyenler, kaldırmaya hazırlandığınız kıdem tazminatlarına ve emeklerine sahip çıkan milyonlarca işçi.

Her görüşten, her inançtan, her partiden, her kimlikten, her meslekten milyonlarca insan Türkiye’nin demokrasisi için, birliği beraberliği için, ayrışmayan yarınlar için ‘hayır’ diyorlar.

Bu insanları kendi siyasi hırsınız, çıkarlarınız için terörist ilan etmeye, Türkiye’yi böyle bölmeye hiçbirinizin hakkı yok. Hem ‘hayır’, hem ‘evet’ diyecek olanlar, bu memleketin evladıdır, demokratik haklarını kullanmaktadır, bizim için hepsi eşit değerdedir.”