Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkiilerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bolu Dağı TEM otoyolu ve D100 karayolu mevkiilerinde gece saatlerinde başlayan hafif kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yaşının başladığı Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri kar yağışının artması nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde kar küreme çalışmalarına başladılar. Trafik ekipleri ise, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Kar kalınlığı yer yer 50 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.