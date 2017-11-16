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Bolu'da yoğun sis

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Bolu'da yoğun sis
Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü, günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye indi.

Karayolları ekipleri sürücüleri, ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise kent merkezi ve otoyolda araç kullananlardan yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

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