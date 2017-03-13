Bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu ve doğusunda meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Mogadişu'nun Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde yer alan, hükümet yetkilileri ve yabancı turistlerin de kaldığı otelin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü belirten tanıklar, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve saldırı bölgesine vatandaşların yaklaşmasına izin vermediği belirtildi.

Başkent'in doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor.

İNTİHAR SALDIRISI

Öte yandan başkent Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ise 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı başkentin doğusundaki Vedcer semtinde ordu birliklerinin eğitim gördüğü askeri merkezin yakınında gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre, çevrede bulunan 2 kişi ve saldırganın hayatını kaybettiği, ikisi asker 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.