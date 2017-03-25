Bombalı saldırıda kullanılacak 5 araç ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK'nın ses getirmek amacıyla eylemlerde kullanmak üzere Muş'ta yağmalayarak getirildiği belirtilen 1 otomobil ile 4 motosikleti ele geçirdi.

Terör örgütü PKK'nın sasyonel eylemlerde bulunma hazırlığı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice İlçesi'nde sürdürdüğü operasyon kapsamında, patlayıcı yüklü araçla saldırı yapılacağı değerlendirilen 1 otomobil ile 4 motosiklet ele geçirdi.



Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten teröristlerin tespiti, yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan adli çalışmalara ve operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmış bir taşıtın, bomba yüklü olarak bulunduğu, önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden, 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren Lice İlçesi Çınarlı ve Kuruca Köyü kırsal alanında operasyonel faaliyet icra edilmiştir.

İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde; bölücü terör örgütü mensuplarınca Muş ilinde yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 1 otomobil ve 4 motosiklet olmak üzere toplam 5 araç ile 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu araçlar, patlayıcı madde imha uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."