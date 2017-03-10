Bugünkü YENİÇAĞ »

Borç için teminat bor madenleri!

»
Borç için teminat bor madenleri!
Cumhurbaşkanlığı Sistemi için 16 Nisan’da sandığa gidilecek referandum öncesinde ekonomideki dengeler tartışma konusu olmaya devam ederken, yeni kurulan Varlık Fonu’na yönelik tartışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, AKP iktidarının döviz kurunun ateşini düşürmek için kullanacağı kredilere Varlık Fonu’nu teminat göstermesinin, Türkiye’nin gideceği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ömer Süha Aldan, “Eğer siz, Eti Maden’i Varlık Fonu’na alıyor ve bunu da kredi karşılığı teminat gösteriyorsanız; elinizde geleceğinize devredeceğiz en önemli varlık olan Bor madenlerini şimdiden tüketmiş olursunuz” dedi.

Varlık Fonu’nun; Hazine Müsteşarlığı gibi düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Ömer Süha Aldan, şöyle konuştu: “Bu fon, sizin değerli varlıklarınızın toplandığı bir fon. Bu fon üzerinden iktidar borçlanıyor. Döviz kurunu düşürmek için kredi alarak, doları piyasaya sürüyor, ekonomideki olası dalgalanmaları engelliyor. Ancak, bunun maliyeti ne olacak? Siz diyorsunuz ki; ben çektiğim kredinin borcunu ödeyemezsem, o zaman sen gel bu fondaki varlığı al. Yani; borçlu olduğunuz kişi direkt gelecek, parasının karşılığını Varlık Fonu’ndaki kurumu alarak tahsil edecek. Burada kritik olan ise Eti Maden. Bu kuruluşun elindeki en önemli maden ise bor madenleri.”

Bor madeninin birçok alanda hammadde olarak kullanıldığına değinen Ömer süha Aldan, “Bu maden; uçak yakıtından tutun da, cam malzeme imalatına kadar birçok sektörde kullanılıyor ve Dünya bunun peşinde. Bu madenin
en büyük rezervi de bizim ülkemizde” şeklinde konuştu.

“Biz istersek bu madeni leride istediğimiz gibi kullanabiliriz. Geleceğimize bırakacağımız en büyük miras” diyen CHP’li Ömer Süha Aldan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Şimdi bu mirası; tutuyorsunuz, borç teminatı olarak gösteriyorsunuz. Siz bunu yaparsanız; o zaman, size borç verenler para için değil bu madeni almak için borç verirler. Bugünü kurtarmak için böyle bir değeri heba etmenin anlamı var mı? Geleceğinizi yok etmenin anlamı var mı? Şimdi bunu borç teminatı olarak göstererek elinizdeki en büyük kıymeti yok ediyorsunuz.”

KREDİLER GÖZ BOYAMA

Ömer Süha Aldan, AKP iktidarının esnafa vereceği kredilerin de, göz boyamanın  ötesine geçemediğini kaydetti. Aldan, sözlerini şöyle tamamladı, “Referandum öncesinde esnafa 40-50 bin lira kredi vererek destek olmak istiyor iktidar. Bunun sözünü veriyor. Biz seçimlerden önce oturduk parti olarak zaten bunun hesabını yaptık. Esnafa 3-4 bin lira vererek bütün sorunlarını çözebiliyorsunuz. Bu kadar paraya gerek yok ki. Ancak miktar çok görünsün diye bu parayı söylüyorlar. Her şeyden önce bunu hangi kaynaktan nasıl verecekler ayrı bir konu. Bir de bunun banka ayağı var, yani, her esnaf, istediği gibi alamayacak krediyi. Ancak millî piyangonun her yılbaşında 60 trilyonluk ikramiyesini pazarladığı gibi bir şey bu. Ardından gelen ikramiyelere kimse bakmaz. O ikramiyeler 1 trilyondan başlar ve gittikçe miktar düşer. Herkes 60 trilyona odaklanır. Bir nevi pazarlama işi. Bu da öyle  oldu. Ancak esas amaç esnafın sorununu çözmek ki; bunu tartıştığını görmüyoruz.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Borç için teminat bor madenleri!Borç için teminat bor madenleri!Rusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıRusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıTurizmde ürküten çöküş!Turizmde ürküten çöküş!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!O şirketin tamamını Pegasus satın aldı!O şirketin tamamını Pegasus satın aldı!Dolar güne hızlı başladıDolar güne hızlı başladıİşsizlik maaşına rekor başvuruİşsizlik maaşına rekor başvuruDolar kritik seviyeyi aştıDolar kritik seviyeyi aştıCHP'li o isim İş Bankası yönetimine girdi!CHP'li o isim İş Bankası yönetimine girdi!FITCH’ten ılımlı iyileşme raporuFITCH’ten ılımlı iyileşme raporu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti