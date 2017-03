Borç için teminat bor madenleri!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi için 16 Nisan’da sandığa gidilecek referandum öncesinde ekonomideki dengeler tartışma konusu olmaya devam ederken, yeni kurulan Varlık Fonu’na yönelik tartışmalar ise tüm hızıyla sürüyor.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, AKP iktidarının döviz kurunun ateşini düşürmek için kullanacağı kredilere Varlık Fonu’nu teminat göstermesinin, Türkiye’nin gideceği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ömer Süha Aldan, “Eğer siz, Eti Maden’i Varlık Fonu’na alıyor ve bunu da kredi karşılığı teminat gösteriyorsanız; elinizde geleceğinize devredeceğiz en önemli varlık olan Bor madenlerini şimdiden tüketmiş olursunuz” dedi.

Varlık Fonu’nun; Hazine Müsteşarlığı gibi düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Ömer Süha Aldan, şöyle konuştu: “Bu fon, sizin değerli varlıklarınızın toplandığı bir fon. Bu fon üzerinden iktidar borçlanıyor. Döviz kurunu düşürmek için kredi alarak, doları piyasaya sürüyor, ekonomideki olası dalgalanmaları engelliyor. Ancak, bunun maliyeti ne olacak? Siz diyorsunuz ki; ben çektiğim kredinin borcunu ödeyemezsem, o zaman sen gel bu fondaki varlığı al. Yani; borçlu olduğunuz kişi direkt gelecek, parasının karşılığını Varlık Fonu’ndaki kurumu alarak tahsil edecek. Burada kritik olan ise Eti Maden. Bu kuruluşun elindeki en önemli maden ise bor madenleri.”

Bor madeninin birçok alanda hammadde olarak kullanıldığına değinen Ömer süha Aldan, “Bu maden; uçak yakıtından tutun da, cam malzeme imalatına kadar birçok sektörde kullanılıyor ve Dünya bunun peşinde. Bu madenin

en büyük rezervi de bizim ülkemizde” şeklinde konuştu.

“Biz istersek bu madeni leride istediğimiz gibi kullanabiliriz. Geleceğimize bırakacağımız en büyük miras” diyen CHP’li Ömer Süha Aldan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Şimdi bu mirası; tutuyorsunuz, borç teminatı olarak gösteriyorsunuz. Siz bunu yaparsanız; o zaman, size borç verenler para için değil bu madeni almak için borç verirler. Bugünü kurtarmak için böyle bir değeri heba etmenin anlamı var mı? Geleceğinizi yok etmenin anlamı var mı? Şimdi bunu borç teminatı olarak göstererek elinizdeki en büyük kıymeti yok ediyorsunuz.”

KREDİLER GÖZ BOYAMA

Ömer Süha Aldan, AKP iktidarının esnafa vereceği kredilerin de, göz boyamanın ötesine geçemediğini kaydetti. Aldan, sözlerini şöyle tamamladı, “Referandum öncesinde esnafa 40-50 bin lira kredi vererek destek olmak istiyor iktidar. Bunun sözünü veriyor. Biz seçimlerden önce oturduk parti olarak zaten bunun hesabını yaptık. Esnafa 3-4 bin lira vererek bütün sorunlarını çözebiliyorsunuz. Bu kadar paraya gerek yok ki. Ancak miktar çok görünsün diye bu parayı söylüyorlar. Her şeyden önce bunu hangi kaynaktan nasıl verecekler ayrı bir konu. Bir de bunun banka ayağı var, yani, her esnaf, istediği gibi alamayacak krediyi. Ancak millî piyangonun her yılbaşında 60 trilyonluk ikramiyesini pazarladığı gibi bir şey bu. Ardından gelen ikramiyelere kimse bakmaz. O ikramiyeler 1 trilyondan başlar ve gittikçe miktar düşer. Herkes 60 trilyona odaklanır. Bir nevi pazarlama işi. Bu da öyle oldu. Ancak esas amaç esnafın sorununu çözmek ki; bunu tartıştığını görmüyoruz.”