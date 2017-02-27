Borçlar bu yıl rekor kıracak

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's ülke borçlarının bu yıl 44 trilyon dolara çıkarak rekor kırmasını bekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu yıl ülkelerin borçlarının 44 trilyon dolara ulaşarak rekor kıracağını öngördü.



Kuruluş, bu yıl ülke borçlanmalarının 6,8 trilyon dolar olacağını tahmin etti. Bu rakam, 2016 yılı küresel milli gelirinin yüzde 9'u düzeyinde bulunuyor.



ABD 2,2 trilyon dolarla, Japonya 1,8 trilyon dolardan biraz fazla bir miktarla bu yılın en yüksek profilli borçluları olacak.



Toplamın yüzde 60'ını oluşturan bu iki ülkeyi Çin, İtalya ve Fransa izliyor.