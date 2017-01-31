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Borsa güne yatay başladı

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Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 86.293,80 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 86.293,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 56,26 puan yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 83.650,45 puanı görmesinin ardından özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçti ve 9 ayın en yüksek seviyesi olan 86.279,77 puana kadar çıktı. Bu seviyelerde dengelenen endeks, günü, bir önceki kapanışına göre yüzde 2,88 değer artışıyla 86.237,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu sunumu ve sonrasındaki soru-cevap bölümündeki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının piyasaların üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 86.300 puanın üzerine çıkılması durumunda yeni hedefin 87.500 seviyesi olacağını belirten analistler, 85.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Serbest piyasada dolar 3,7990, avro ise 4,0670 liradan işlem görüyor.

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