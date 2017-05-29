Borsa neden yükseliyor?

Türkiye'de işsizlik her geçen gün biraz daha artıyor.

Yüzde 13 sınırına yaklaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20'nin üzerinde. Neredeyse her 4 gencimizden biri işsiz.

Referandum öncesi yaşanan durgunluk, bu sürecin bitmesi ile yerini harekete bırakmadı. Tam tersi artık ticari hayat durma noktasına gelmiş.

Sayıları son 10 yıl içerisinde mantar gibi çoğalan alışveriş merkezlerindeki iş yerleri bir bir kapanıyor. Daha önce dolarla kiraya verilen iş yerlerine aylardır kiracı bulamayan AVM'ler fiyatları sürekli aşağı çekiyor ama ne gelen var ne giden.

Ticari canlılık şu an için sadece yeme içme sektöründe dikkat çekiyor.

İnsanlar bir çok harcamalarından kısmasına rağmen yeme içme harcamalarını kısmadı. Bu sektörü ayakta tutan ise kredi kartları.

Yani alışverişlerin yüzde 95'i plastik kartlarla yapılıyor.

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İhracatta tık yok. Çünkü mal satacağınız ülke kalmadı. Rusya yaptığımız onca şirinliğe rağmen maalesef bizden ne domates ne de başka bir ürün alıyor. Şu ana kadar ambargoyu birkaç ürün için kaldırdı. Brokoli gibi Türkiye'de bile yeterince üretilmeyen tarım ürünleri için.

Türk tarım ürünlerini komşu ülke olarak sadece Irak'a satıyorduk. O pazar da geçen hafta itibariyle kapandı. Yani geriye kaldı bir Avrupa.

Avrupa deyince aklımıza en çok ihracat yaptığımız Almanya geliyor.

Almanya ile durumumuz belli.

Dünyanın bir çok ülkesinde Türk ürünlerine farklı gözle bakıyorlar.

Gelelim turizme.

Turizm için sözün bittiği yerdeyiz. Rus turistler kırmızı halı sermemize rağmen yine de gelmiyorlar. Bazı gazetelerde Rus turist sayısında büyük artış yaşandığı söyleniyor. Aslında öyle büyük artış var. Geçen yıl Rus turist sayısı binde ile ölçüldüğü için şimdi gelen 100 turist bile oransal olarak büyük artışı ifade ediyor. Tesisler boş.

Arap ve İranlı gelecek dediler onlar da gelmiyor.

Türkiye için şu anda sadece Katar var. Katar'a mal değil şirketlerimizi satıyoruz.

Bir mizah dergisinin kapağı bu durumu o kadar güzel ifade etti ki:

"Sahibinden Katarlılara satılık mizah dergisi"...

Enflasyon aldı başını gidiyor

Enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Tabii ki devletin rakamlarına göre. Bir de çarşı pazar enflasyonu var. Yani devlet gibi don lastiği, kulak kaşıma çubuğu, ayakkabı cilası gibi ürünleri çıkarttığınızda kalan ürünlerin fiyatları almış başını gidiyor.

Et fiyatları 50 lirayı geçti.

Sıcakların başlamasına rağmen sebze fiyatları bir türlü düşmüyor. Ekonomi Bakanı aracıları suçluyor. Sadece o kadar.

İşte tüm bunların yaşandığı bir ülkede borsa yükseliyor.

Borsa endeksi 100 bin puan sınırına yaklaştı.

Gazete ve televizyonlar bu güzel haberi canlı olarak veriyor.

Borsa yeni bir rekor kırdı.

Peki borsa neden yükseldi? Bu kadar kötü bir ekonomisi olan ülkenin borsası neden yükseliyor?

Burada yanıt bulunması gereken soru bu.

Bu arada son bir hafta içerisinde bir çok büyük holding ve aile hisselerini satmaya başladılar.

Bu satış ve borsanın yükselmesi çeşitli komplo teorilerinin de gündeme gelmesine neden oldu.

Nedir bu komplo teorileri derseniz ne siz sorun ne ben söyleyeyim.

Söylenecek tek şey Allah yardımcımız olsun.