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Bosnalılar yeniden sandık başında

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Bosnalılar yeniden sandık başında
Stolac halkı, Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yeniden sandık başına giderek oy kullanıyor.

Stolac halkı, Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yeniden sandık başına giderek oy kullanıyor.

Bosna Hersek'in güneyindeki Stolac şehrinde kayıtlı 11 bin 404 seçmen kurulan 24 sandıkta TSİ 09.00'da oylarını kullanmaya başladı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu (CIK) tarafından yapılan açıklamada, 2 Ekim'de Stolac'da belediye başkan adayının seçim komisyonu üyelerine fiziksel saldırıda bulunduğu anımsatılarak yaşanan arbede ve sandıkların çalınması nedeniyle iptal edilen seçimlerin bugün yeniden yapıldığı ifade edildi.

Olaya karışan kişilere cezai işlem uygulandığı ve seçim listelerinden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bugünkü seçimlerin büyük bir titizlikle izlendiği kaydedildi.

Stolac'daki kayıtlı seçmenler TSİ 21.00'e kadar oylarını kullanabilecek.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pod Lupom" Özgür ve Adil Seçim Koalisyonu da Stolac'daki yerel seçimlerin sorunsuz başladığını belirtti.

Bosna Hersek'teki kayıtlı 3 milyon 263 bin 906 seçmen, yurt içi ve yurt dışında kurulan 5 bin 469 sandıkta yeni belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek için 2 Ekim'de oy kullanmıştı.

CIK Başkanı Ahmet Santic, Stolac şehrindeki oylamanın iptal edildiğini belirterek belediye başkan adayının seçim komisyonu üyelerine fiziksel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

Bosna Hersek medyasında yer alan bilgilere göre ise saldırının Stolac belediye başkanlığına aday olan Salmir Kaplan tarafından yapıldığı iddia edilirken, Kaplan, Hırvat Demokratik Birliğinin (HDZ) seçimlerde "kendi adamlarını" görevlendirdiklerini savunmuştu.

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