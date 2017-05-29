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Bossa el değiştiriyor

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Bossa el değiştiriyor
Türkiye'de tekstil sektörünün en büyük firmalarından biri olan Bossa el değiştiriyor. Oğuz Tekstil'in sahipleri Uçurum Ailesi, Bossa'nın yüzde 93'üne sahip olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Rekabet Kurulu'ndan onay çıkarsa Sabancı Grubu'nun ilk göz ağrılarından olan ve 2008 yılında Akkardan'a sattığı Bossa, Oğuz Tekstil'e geçecek.   

Bugün Rekabet Kurulu'na önemli bir satış işlemi ile ilgili bir başvuru yapıldı. Buna göre Adana'da otomotiv devleri için parça üreten Akkardan, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum kardeşlerin sahip olduğu Oğuz Tekstil'e satılacak. Satış işlemi, Rekabet Kurulu'nun onayının ardından gerçekleşecek.

Ancak bu satışın önemi Akkardan'ın Bossa'daki varlığı. Şirket, Bossa'nın yüzde 50 hissesini 2008 yılında Sabancı Ailesi'nden 76.4 milyon dolara almış ve tekstil sektörüne adım atmıştı.

Akkardan, Bossa'daki varlığını aradan geçen dönemde yüzde 93.75'e kadar çıkardı. Kalan yüzde 6.25 oranındaki hisse ise halka açık konumda bulunuyor.  

1951 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurulan Bossa, Sabancı Ailesi'nin ilk göz ağrısı olarak nitelendiriliyordu. İSO 500 listesinde 304'üncü olan şirket 375 milyon TL ciroya sahip.

EN BÜYÜK TEKSTİLCİLERDEN

Bossa'yı alan Uçurum Ailesi de tekstildeki yatırımları ile biliniyor. Oğuz Tekstil, 120 bin metrekare alanda, yıllık 30 milyon metre üretim kapasitesi ile polyester viskon kumaş üretiminde Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip entegre tesisi. Oğuz Tekstil’in başlıca pazarları ise Amerika, Rusya ve Avrupa ülkeleri.

Otuzdan fazla ülkeye ihracat yapan Oğuz Tekstil, İSO 500 listesinde de 255 milyon TL ciro ile 453'üncü sırada yer alıyor.

İsrafil Uçurum, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na seçilmişti.

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