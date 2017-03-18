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BOTAŞ'tan Ülkücülere sürgün

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BOTAŞ'tan Ülkücülere sürgün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Ülkücü işçilerin yerlerini değiştirdi.

BOTAŞ, Doğalgaz İşletmeleri biriminde görev yapan Ülkücüleri Genel Müdürlüğe çekti.

İçlerinde Taş Medreseli Ülkücüler Genel Merkezi yönetiminde bulunan Ülkücülerin de bulunduğu bu sürgün niteliğindeki tayinlerin, kuruma yapılan FETÖ'cü atamalarla alakalı olduğu iddia edildi.

BOTAŞ tarafından sebepsiz yere yerleri değiştirilen Taş Medreseli Ülkcüler, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

ATADIKLARI FETÖ'CÜLERİ ÖRT BAS ETME DERDİNDELER

"Yaklaşık 13 yıldır bizlere siyasi görüşümüzden dolayı mobbing uygulanıyordu şimdi ise sürgün niteliğindeki bu tayinler geldi. Niyetleri bizleri daha da rahatsız, huzursuz etmek ancak aynı zamanda yeni yapılan atamaları ört bas etme derdindeler. Kuruma çok sayıda yurt dışında eğitim görmüş ve FETÖ'cü olduğu bilinen genç yöneticiler atandı. Bizler de bunları dillendirdik. Yapılan bu FETÖ'cü terfi ve atamaları gündemden kaçırabilmek için bizleri sürgün mahiyetindeki bu tayinlerle susturmaya çalışıyorlar."

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