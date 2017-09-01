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Boya fabrikasında dev yangın!
Ergene İlçesi'nde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bölümünde bugün saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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