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'Boydak Kardeşler' davasında yeni gelişme

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'Boydak Kardeşler' davasında yeni gelişme
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin ve ünlü iş adamlarının da yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

FETÖ'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 68 sanıklı davanın dördüncü celsesi Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 250 kişilik konferans salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Bekir Boydak, Necmi Somtaş, Abdurrahman Haskaraman, Nurullah İlgün, Mehmet Çiftçi ve Mehmet Albayrak tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, tutuklu sanıklar Ahmet Türkmen, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Mustafa Ahi, Hacı Osman Büyükata ve Halit Gazezoğlu ise jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Mustafa Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ gibi isimlerin olduğu 20 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın dördüncü gününde cumhuriyet savcısı, yakalaması olan sanıkların yakalama kararlarının beklenilmesine, eksikliklerin giderilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sabah saat 09.30 sıralarında başlayan duruşmada sanıklar ve avukatları gün boyu savcılık mütalaasına cevap verdi. Saat 19.45 sıralarında sanık avukatlarının savunmasının sona ermesiyle mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Verilen aradan sonra mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşma salonuna girdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Mehmet Filiz, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet FIndık, Mustafa Ahi, Hacı Osman Büyükata, Hamdi Kınaş, Abdurrahman Haskaraman, Metin Çiftçi, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Ahmet Türkmen ve Bekir Boydak'ın henüz delillerin toplanmamış olması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan telefon hattında ByLock çıkan Muzaffer Güner'in ve tanık ifadelerinde kod isim ile ev ağabeyi olduğu iddia edilen Eşref Coşar'ın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların diğer celse zorla getirilmelerine hükmederek, davayı eksikliklerin giderilmesi için 24-25-26 Ekim'e erteledi.

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