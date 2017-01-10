Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltında

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür İstanbul’da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar.Tekrar aramıza katılacaklar inşallah.”