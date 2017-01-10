Bugünkü YENİÇAĞ »

Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltında

»
Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltında
Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür İstanbul’da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar.Tekrar aramıza katılacaklar inşallah.” 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet’te Tolga Tanış depremiHürriyet’te Tolga Tanış depremiBoydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltındaBoydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltındaGaziantep Emniyeti önünde çatışmaGaziantep Emniyeti önünde çatışma'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)Yarın TSK'ya teslim ediliyorYarın TSK'ya teslim ediliyorİzmir'deki bombalı saldırıda flaş gelişmeİzmir'deki bombalı saldırıda flaş gelişmeAnkara'da Eylem Yasağı!Ankara'da Eylem Yasağı!İstanbul'da okullar tatilİstanbul'da okullar tatilCamide çökme: Ölü ve yaralılar varCamide çökme: Ölü ve yaralılar var"Başkanlık gelirse kalıcı OHAL sürecine girilecek""Başkanlık gelirse kalıcı OHAL sürecine girilecek"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti