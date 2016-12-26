Böyle eleştiriler başımın tacı

Bazı yönlendirmeleri okurlarımdan alıyorum. Ara sıra da olsa yanlışlarımı dahi özenle bildiriyorlar. Kırmadan, üzmeden. Örneğin Fatih B. Karabacak, Metehan Türk ve Ahmet Güney bunlardan. Engin Balim'in sözünü ettiği grupla ilgili belirli konulara girmek istemiyorum. Ancak olası saldırılar için uyarılara devam sözü veriyorum. Bazı dostlarım da fazla uzun yazıyor. Hepsini sonuna kadar okuyorum. Yayınlayamamak üzüntüm. Kimilerine yer bulduğumda seviniyorum. Kısacık yazanları galiba daha el üstünde tutmaktayım. Bunların başında Levent Hardalaç geliyor. Bakın şu son yazdıklarına:

"Hep, okuduğum yazarlar içerisinde Kutup Yıldızı gibisiniz. Dur bakalım Burhan Üstat ne yazmış diye açıp okuyorum. Çünkü yorumlarınız hep millî ve yerli. Gereksiz goy goy yok. Allah kaleminize kuvvet, size sağlıklı ömür versin".

Esas görev

Emekli Binbaşı Şamil Yücel'in satırları beni etkiledi. Yazdıklarını sizlerin de beğeneceğinize eminim: "PKK ile mücadele sırasında vurulan bir subayım. Tam 21 gün ancak sıvı gıda geçen boğazımdaki yara izlerini altın kolye gibi taşıyorum. Bence ateşi kaynağında söndürmek gerek. Bizim analarımız değil, onların anasını ağlatacaksın. Kandil'e Ay Yıldız'lı bayrağımızı dikersek şehitliği hak ederiz. Ne pahasına olursa olsun, korkmayacaksın. Yürekli olacaksın".

Hangi Bahçeli?

Yaşar Usluer'in Yeniçağ yazarları için övgülerine teşekkür ediyorum. Gönderdiği mesajlar arasından birini buraya alıyorum:

"Saygıdeğer Burhan Abi,

* Başkanlık için anayasa değişikliği paketinin oylamalarında 330'u bulamayacakları konusunda sözümün arkasındayım. İşte Bahçeli'nin çelişkileri ile ilgili iki örnek. Devlet Bahçeli 9 Mayıs 2012 tarihinde "Halihazırda başkanlık sistemi hakkında MHP'nin yaklaşımları net olup, Türkiye'nin bugünkü siyasi ve sosyal ortamı içinde hayata geçirilmesi asla uygun değildir. Bilinmelidir ki Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemine istekli olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin feshedilmesine ve milletimizin ayrıştırılmasına dönük sinsice döşenmiş tuzaklarla doludur. Bu itibarla MHP başkanlık sistemine karşı duracak, karşı gelecek ve karşı çıkacaktır" demişti.

* 23 Nisan 2015 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bina edildiği parlamenter sistemi kötüleyenler ilk Meclis'i özde hazmedemeyenlerdir. Rejim ve sistem değişikliği teklifi, Türkiye Cumhuriyeti'ne sivil mahiyetli bir darbe olup, aynı zamanda ilk Meclis'i yok etme teşebbüsüdür" diyen de Bahçeli değil miydi? Biz şimdi hangi Bahçeli'ye inanacağız? Kaldı ki MHP milletvekillerinin ve onları seçenlerin oyları Bahçeli'nin cebinde midir?"

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BAZI NOTLAR:

aSpor'daki "Bir zamanlar Futbol"un yönetiminde darbe oldu galiba. Bunu biraz açarsam ağırlık Kemal Belgin'in elinden kaçtı. Bu işi artık Ender Bilgin'in götürdüğü fark edilir hale geldi.

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Kimi spikerler futbol kurallarını bilmiyor. Lig TV'de Barcelona-Hercures kupa maçını tekrarında izledim. Alcacer'ın attığı beşinci gole genç arkadaşımız en az beş kez "ofsayt" dedi. Top rakipten geldiğine göre ofsaytla ilgisi yoktu. Kanal yönetimi "hakem hocalarını konuk ederken" bilgisizlerine de izleme zorunluluğu getirmeli.

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TRT Müzik'te şarkılar hakkında bilgi verilen yazıları okumak imkânsız. Kavun içi ile turuncuyu birlikte kullanmak kimin fikri?

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O Ses Türkiye'de ilk kez "Meydan Faslı" izledik. Acun Ilıcalı'nın teyzesi ekibin Kudüm çalıcısı olunca epey yer ayrıldı. Yılların hocası Erdinç Çelikkol 80'lik yaşına rağmen hâlâ delikanlı. Düşünün bir de Kocaeli'nde her hafta koro yönetmekte. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Sibel Can'ı da içten katkılarından dolayı kutluyorum.