Böyle hakim olur mu?

Kısa süre önce İstanbul'dan Ankara'ya hakim olarak atanan Yıldırım Bayrak'ın sosyal paylaşım sitesinde yazdığı skandal mesajlar akıllara durgunluk verdi.

HSYK'nın Eylül ayındaki atamasıyla İstanbul'dan Ankara'ya hakim olarak gelen Yıldırım Bayrak'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdığı mesajlar gündeme bomba gibi oturdu.



Mesajlarının ortaya çıkmasının ardından kullanıcı adını ve profil fotoğrafını değiştiren Yıldırım Bayrak, tüm tweetlerini de sildi. Bayrak'ın sürekli "Evet" propagandası yaptığı görülürken, mesajlarında hakaret ettiği de ortaya çıktı. Yıldırım Bayrak'ın MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e yönelik saldırgan tweetleri olduğu da görüldü.

İşte o paylaşımlar...