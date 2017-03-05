Bozdağ: Alman istihbaratı mı yaptı?

Adalet Bakan Bozdağ, Almanya'nın konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirerek, "Benim toplantımı iptal eden belediye, orada yoğun terör baskısı altındadır. Algı operasyonu yapılıyor, bunu şiddetle kınıyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirerek, "Benim toplantımı iptal eden belediye, orada yoğun terör baskısı altındadır. Algı operasyonu yapılıyor, bunu şiddetle kınıyorum. Biz teröre, teröristlere karşıyız. Onları himaye eden biri varsa o Almanya'dır. O ihbarı kim yaptı, Alman istihbaratı mı yaptı?" diye sordu.

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