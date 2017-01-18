Bozdağ: Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmüyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin görüşmesini değerlendirdi. Bozdağ, Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmediğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin anayasa teklifinin 2. tur görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda Bozdağ, iki genel başkanın görüşmesini önemli bulduğunu belirterek, "Ne karar verirler, ona dair bir şey dememiz doğru değil. Çünkü sonuçta iki ayrı siyasi parti değerlendirme yapacak, görüşme yapacak. Biz sadece o görüşmeye saygı duyarız" karşılığını verdi.

Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kamuoyuna karşı net bir lider olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yani bugüne kadar hangi konuda hangi kararı aldıysa, tabii kendi iç dinamikleriyle orada bir süreç elbette işliyordur ama halka verdiği sözlerin arkasında ben hep durduğunu gördüm. Sayın Bahçeli'nin bir konuda milletin önünde 'a' deyip sonra da 'b' şeklinde bir görüş değiştirdiğine bugüne kadar şahit olmadım, bugün de şahit olacağımızı düşünmüyorum."