Bozdağ, görevden alınan Başsavcıvekili için açıklama yaptı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL döneminde atılan adımlardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için kurulan Olağanüstü Hâl Komisyonu'nun üyelerinin henüz seçilmemesine ilişkin olarak "Halkoylaması sürecinin gündemde olması sebebiyle gecikmiş olabilir ama hazırlıkların bitirilmesi konusunda Sayın Başbakanımız talimat verdi. Bu hafta içerisinde kurulabilir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Hükümet 23 Ocak'ta yayımlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Komisyonu'nun üyelerini henüz seçmedi. İlgili KHK'da "Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir" ifadesi yer almıştı.
Adelet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Habertürk gazetesinden Kübra Par'a verdiği söyleşi şöyle:
15 Temmuz çatı iddianamesini hazırlayan Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’in görev yeri değiştirilmiş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?
Hâkim ve savcıların atamaları, yer değiştirmeleri, terfileri ve disiplin işlerinin tamamı HSYK tarafından yapılıyor. Adalet Bakanı aynı zamanda HSYK’nın başkanıdır fakat bu kararların hiçbirine katılamaz, yetkisi yoktur. Ankara'da başsavcı değişikliği oldu. Yeni gelen başsavcı bir işbölümü yaptı. Atanan her yeni başsavcı, belli bir süre sonra savcılar arasında işbölümü yapar. Ankara Başsavcılığı'nın yaptığı da bugüne kadar süregelen geleneğin devamından başka bir şey değil.
İşçimen’in iddianamede FETÖ'nün devlete yerleşmesinde hükümetin payı olduğuna değindiği için görevden alındığı yönünde iddialar var...
Bunların hepsi asılsız haberler ve yorumlar. FETÖ’yle yapılan mücadelenin lokomotifi zaten hükümettir. Savcılarımız, görevlerini özveriyle yapan çok başarılı insanlar. Millet adına onlara çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi, başsavcı değişikliğinin nedeni, yeni başsavcının başsavcıvekilleri arasında işbölümü yapmasından ibarettir. Necip Bey etkin bir görev yaptı, yine etkin bir görevle işine devam ediyor.
Aynı kapsamda, 2010 KPSS kopya soruşturmasını yürüten Anayasal Büro Savcısı Yücel Erkman’ın da görev yeri değiştirilmiş. Erkman’ın üst düzey bir bürokratın birinci derece yakınını KPSS şüphelisi yaptığı için görevden alındığı doğru mu?
Tamamen asılsız. Bunların tamamı işbölümü çerçevesinde yapılan çalışmalardır. İşin garibi, bu haberleri yapanlar Cumhuriyet Gazetesi ve diğerleri... FETÖ’nün borazanlığını yapanlar, şimdi “FETÖ’yle ilgili bir iş yapıyor diye görevden alındı” tarzında haberler yapıyorlar. Bütün bunlar yargıyı, HSYK’yı ve bakanlığı yıpratmak için yapılıyor. Türk yargısı hem darbeye hem Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı, hukuku ve anayasal değerleri en üst düzeyde korumuştur, bundan sonra da hukuka uymaya devam edecektir. Bizim, Adalet Bakanlığı olarak bu soruşturmalara yol göstermemiz mümkün değil.
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