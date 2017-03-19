Bozdağ, görevden alınan Başsavcıvekili için açıklama yaptı

Adalet Bakanı Bozdağ, 15 Temmuz çatı iddianamesini hazırlayan Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’in görev yerinin neden değiştirildiğini anlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, OHAL döneminde atılan adımlardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için kurulan Olağanüstü Hâl Komisyonu'nun üyelerinin henüz seçilmemesine ilişkin olarak "Halkoylaması süre­cinin gündemde olması sebebiyle gecikmiş olabilir ama hazırlıkların bitirilmesi konusunda Sayın Başbakanımız talimat verdi. Bu hafta içerisinde kurula­bilir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Hükümet 23 Ocak'ta yayımlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Komisyonu'nun üyelerini henüz seçmedi. İlgili KHK'da "Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir" ifadesi yer almıştı.

Adelet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Habertürk gazetesinden Kübra Par'a verdiği söyleşi şöyle:

15 Temmuz çatı iddianamesini hazırlayan Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’in görev yeri değiştirilmiş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?

Hâkim ve savcıların ata­maları, yer değiştirmeleri, terfileri ve disiplin işleri­nin tamamı HSYK tarafın­dan yapılıyor. Adalet Bakanı aynı zamanda HSYK’nın baş­kanıdır fakat bu kararların hiçbirine katılamaz, yetkisi yoktur. Ankara'da başsavcı değişikliği oldu. Yeni gelen başsavcı bir işbölümü yaptı. Atanan her yeni başsavcı, belli bir süre sonra savcı­lar arasında işbölümü yapar. Ankara Başsavcılığı'nın yaptığı da bugüne kadar süregelen geleneğin deva­mından başka bir şey değil.

İşçimen’in iddiana­mede FETÖ'nün devlete yerleşmesinde hükümetin payı olduğuna değindiği için görevden alındığı yönünde iddialar var...

Bunların hepsi asıl­sız haberler ve yorumlar. FETÖ’yle yapılan müca­delenin lokomotifi zaten hükümettir. Savcılarımız, görevlerini özveriyle yapan çok başarılı insanlar. Mil­let adına onlara çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi, başsavcı değişikliğinin nedeni, yeni başsavcının başsavcıvekilleri arasında işbölümü yapmasından iba­rettir. Necip Bey etkin bir görev yaptı, yine etkin bir görevle işine devam ediyor.

Aynı kapsamda, 2010 KPSS kopya soruşturma­sını yürüten Anayasal Büro Savcısı Yücel Erkman’ın da görev yeri değiştirilmiş. Erk­man’ın üst düzey bir bürok­ratın birinci derece yakınını KPSS şüphelisi yaptığı için görevden alındığı doğru mu?

Tamamen asılsız. Bunla­rın tamamı işbölümü çerçeve­sinde yapılan çalışmalardır. İşin garibi, bu haberleri yapanlar Cumhuriyet Gaze­tesi ve diğerleri... FETÖ’nün borazanlığını yapanlar, şimdi “FETÖ’yle ilgili bir iş yapıyor diye görevden alındı” tarzında haber­ler yapıyorlar. Bütün bun­lar yargıyı, HSYK’yı ve bakanlığı yıp­ratmak için yapılıyor. Türk yargısı hem darbeye hem Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı, hukuku ve anayasal değerleri en üst düzeyde korumuştur, bun­dan sonra da hukuka uymaya devam edecektir. Bizim, Adalet Bakanlığı olarak bu soruşturmalara yol göstermemiz mümkün değil.