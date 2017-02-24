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Bozdağ: Gülen Kanada'ya kaçabilir

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Bozdağ: Gülen Kanada'ya kaçabilir
Adalet Bakanı Bozdağ, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in Kanada'da çiftlikler satın aldığına yönelik istihbaratlar olduğunu söyledi.

Fethullah Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gülen'in başka ülkelerden çiftlik aldığını öne süren Bozdağ, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar var. Trump'ın seçilmesinden sonra da bu çalışmaların daha da ivme kazandığına dair istihbaratlar geliyor. Bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Kanada'da yeni alınmış bir arazi kimlerin aldığı isimleri açıklamam istihbarat bilgisi" dedi.

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