Bozdağ: “Milleti Aldatmak için Erdoğan’a Küfür Etmiyorlar!”

Adalet Bakanı Bozdağ, MHP Sungurlu ilçe teşkilatını ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Bozdağ, yaptığı açıklamada “Erdoğan’a sövenler 16 Nisan’a kadar küfür orucu tutuyor. Bunu vatandaşı aldatmak için yapıyorlar” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Sungurlu İlçe Başkanlığında "Bunu sadece bir referandum olarak görmüyoruz. Çünkü bu iş artık referandumun çok ötesine geçti. Tüm dünyanın taraf olduğu bir yere gitti." dedi.

ERDOĞAN’A SÖVENLER, ŞİMDİ KÜFÜR ORUCUNA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edenlerin 16 Nisan’a kadar saygı göstererek vatandaşları kandırmak istediklerini öne süren Bozdağ, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ne şirinlikler yapıyor. Eğer bu halk oylaması olmasaydı, bu şirinliklerin hiçbirini yapmazdı…’Tayyip Bey'e hakaret etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı deyin' diyorlar. Niye, sevdiklerinden mi? Hayır. 7/24 sövüyorlar. Peki neden şimdi böyle? 'Aman Tayyip Bey'i toplumda seven çok, şimdi biz bu dili kullanırsak o sevenler incinir, hayır verecekken evet'e döner' diye. 16 Nisan'a kadar oruç tutuyorlar. Tayyip Bey'e hakaret etmeme orucu. Bunu da milleti aldatmak için yapıyorlar."

MHP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bozdağ, konuşmasının ardından aynı binada bulunan MHP Sungurlu İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin ve partililerle sohbet etti.

Ziyaretlerinde Bozdağ'a AKP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AKP İl Başkanı Mehmet Karadağ eşlik etti.